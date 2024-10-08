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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 8 Ekim 2024 Salı 15:52

Hasankeyf'teki kazılarda keşfedildi! Tam 1600 yıllık

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 1600 yıllık askeri yapı kalıntısı ortaya çıkarıldı.