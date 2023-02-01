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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2023 Çarşamba 11:38

Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

Hatay'da 1600 metrekarelik boyutuyla 'dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 'Ortak Varoluş Mozaiği'nin iki dalda daha rekoru için başvuru yapıldı.

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