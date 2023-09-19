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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 17:42

'Göz Alabildiğine İstanbul' sergisi 20 Eylül'de açılıyor

Nadide eserlerden oluşan 'Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar' sergisi Meşher'de 20 Eylül'de açılacak.

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