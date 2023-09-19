'Göz Alabildiğine İstanbul' sergisi 20 Eylül'de açılıyor

Meşher, "Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar" sergisiyle panoramik ve geniş açılı İstanbul temsillerinden oluşan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor.
Nadide eserlerden oluşan sergi, İstanbul'un Osmanlı payitahtı olduğu, 15. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan bir zaman dilimini kapsıyor.
Sergide geniş açılı İstanbul manzaralarını gösteren tablolardan gravürlere, nadir kitaplardan albümlere, panoramik fotoğraflardan Yadigar-ı İstanbul objelerine 100'ün üzerinde eser yer alıyor.
Serginin Türkçe ve İngilizce yayımlanan kataloğunda konusunun uzmanlarının katkılarıyla İstanbul tasvirlerinin çeşitliliğine dikkat çekiliyor.