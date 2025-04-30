Gönenli kadınlara gelir kapısı oldu! Coğrafi işaretli iğne oyası

Geleneksel oyaların kıymetli olduğunu fakat güncellenmesi gerektiğini belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:





"Eskiden yapılan oyalar, örtüler, özellikle çeyizlik ürünler pek kullanılmaz ve kimse pek görmezdi. Sandıklarda bekletilirdi. Bu ürünleri ancak sadece siz ve yakın çevreniz görebiliyordu. Bu yüzden oyalar pek görünür değildi. Çeyizlik ürünler biraz maliyetli olduğu için erişilebilirliği de zordu. Biz kooperatif olarak daha farklı ilerliyoruz. Oyaları takı ve aksesuar olarak da çalışıyoruz. Amacımız, iğne oyasını modernize etmek, modelleri güncellemek, kadının günlük ihtiyacına uyarlamak. İstiyoruz ki dışarıda çalışan bir kadın da iş veya sosyal hayatında ya da evinde bir iğne oyası kolyeyi çok rahatlıkla kullansın."