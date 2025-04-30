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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 16:47 |

Gönenli kadınlara gelir kapısı oldu! Coğrafi işaretli iğne oyası

Balıkesir'in Gönen ilçesinde coğrafi işaret tescilli iğne oyası yapan kadınlar, el emeği ürünlerini ilçede 65 yıldır kurulan oya pazarında ya da oluşturdukları kooperatif aracılığıyla satarak kazanca dönüştürüyor.

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