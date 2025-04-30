Gönenli kadınlara gelir kapısı oldu! Coğrafi işaretli iğne oyası

Kadınların küçük yaşlardan itibaren annelerinden öğrendiği, el emeği göz nuru ve kültürel mirasın en canlı örneklerinden olan iğne oyası, Gönen Belediyesi tarafından yapılan başvuruyla 2014 yılında coğrafi işaretle tescillendi.
Kadınların, sevgi, aşk, umut, özlem, acı gibi duygularına tercüman olan iğne oyası, genellikle gelin yelpazesi, dut kanser oya, gelin tacı, selvi yaprağı, kollu karanfil, kabak çiçeği, zillimaşa, portakal oya, oya, horozibiği, zülem kadeh, beşli kiraz, cilveli kiraz, tül işi, kirazlı çarık, dutlu biber, hercai menekşe, sinek oya ve marul oya motiflerinden oluşuyor.
Çoğunlukla eşarp veya yazma, namaz örtüsü, havlu ve seccade, mendil, yatak örtüsü kenarlarında tercih edilen iğne oyası, moda tasarımcıları ve gençler tarafından takı, aksesuar, kolye, küpe gibi farklı şekillerde de yapılıyor.
Kadınlar kendileri için hem uğraş hem de gelir kapısı olan iğne oyasını, Gönen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyor.
Geleneksel oyaların kıymetli olduğunu fakat güncellenmesi gerektiğini belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:
"Eskiden yapılan oyalar, örtüler, özellikle çeyizlik ürünler pek kullanılmaz ve kimse pek görmezdi. Sandıklarda bekletilirdi. Bu ürünleri ancak sadece siz ve yakın çevreniz görebiliyordu. Bu yüzden oyalar pek görünür değildi. Çeyizlik ürünler biraz maliyetli olduğu için erişilebilirliği de zordu. Biz kooperatif olarak daha farklı ilerliyoruz. Oyaları takı ve aksesuar olarak da çalışıyoruz. Amacımız, iğne oyasını modernize etmek, modelleri güncellemek, kadının günlük ihtiyacına uyarlamak. İstiyoruz ki dışarıda çalışan bir kadın da iş veya sosyal hayatında ya da evinde bir iğne oyası kolyeyi çok rahatlıkla kullansın."
Anne kız birlikte iğne oyası yapıyor
İğne oyası yapan Naciye Kocabaş (47) da kızı Ecrin'in akşam ödevlerini bitirdikten sonra kendisine yardım ettiğini dile getirdi.
Kızı Ecrin Kocabaş (8) da oya yapmayı çok sevdiğini dile getirerek, "Annemi görüyorum, gül gibi çiçekler yapıyor. Ben de yapmaya çalışıyorum, bana yardımcı oluyor. Çiçeklerin şekillerini çok seviyorum, ilerleyen zamanlarda bu işte ustalaşmak istiyorum. Sergi açmak istiyorum, öğrenmek isteyenlere de öğretmek istiyorum." ifadelerini kullandı.