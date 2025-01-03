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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2025 Cuma 12:33 |

Göbeklitepe 2024'te 709 bin ziyaretçiyi ağırladı! 'Tarihin sıfır noktası'

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2024 yılında 709 bin 643 kişi tarafından ziyaret edildi.

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