  • $28,9434
  • 31,2637
  • 1896.85
  • 7810.71

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2023 Perşembe 16:25

Gladyatörler Kenti'nde çıkarıldı! 'Dans Eden Musa' heykeli korumaya alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 175 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarılan Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden 'Dans Eden Musa (Mousa)' heykeli, korumaya alındı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.