Gaziantep'in Antik Dönem'den kalma masalsı kalesi: Rumkale
Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Rumkale, Merzimen Çayı'nın Fırat Nehri ile birleştiği noktada, dik kayalar üzerinde yer alıyor. Antik Dönem'den günümüze kadar Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin ve Kale-i Zerrin (Altın Kale) gibi bir çok isimle adlandırılan Rumkale'deki mimari kalıntılar, Geç Roma ve Ortaçağ dönemimin izlerini taşıyor. Kalede görülebilen yapılar arasında; Aziz Nerses Kilisesi, Barşavma Manastırı, su sarnıçları, kuyu, hendek ve çok sayıda kalıntı yer alıyor.