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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 11:21

Gaziantep'in Antik Dönem'den kalma masalsı kalesi: Rumkale

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Rumkale, Merzimen Çayı'nın Fırat Nehri ile birleştiği noktada, dik kayalar üzerinde yer alıyor. Antik Dönem'den günümüze kadar Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin ve Kale-i Zerrin (Altın Kale) gibi bir çok isimle adlandırılan Rumkale'deki mimari kalıntılar, Geç Roma ve Ortaçağ dönemimin izlerini taşıyor. Kalede görülebilen yapılar arasında; Aziz Nerses Kilisesi, Barşavma Manastırı, su sarnıçları, kuyu, hendek ve çok sayıda kalıntı yer alıyor.

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