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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 09:54

Galata Kulesi bugün ziyarete kapandı! 2023'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenmişti

Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle bugünden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.

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