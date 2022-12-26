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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 13:11

FPV dronla görüntülendi! 'Etkisi sınırların dışına yansımaya başladı'

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde UNESCO tarafından 1998'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya antik kenti ile ödüllü müzesi, FPV dronla kaydedildi.

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