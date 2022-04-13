  • $14,5952
  • 15,8444
  • 927.633
  • 2482.56

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 14:24

Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi bulundu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir çoban tarafından bulunan tarihi kalıntıların, 1800 yıllık askeri gözetleme kulesine ait olduğu belirlendi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.