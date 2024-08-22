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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 11:30

Fethiye Kalesi kazısında heykel başı bulundu! Heyecanlandıran keşif

Muğla'daki Fethiye Kalesi kazısında Apollon'a ait olduğu değerlendirilen heykel başı bulundu.