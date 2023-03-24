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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 17:28

'En Güzel İsimler: Esmaü'l Hüsna' sergisi açıldı

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan 'En Güzel İsimler: Esmaü'l Hüsna' sergisi ziyarete açıldı.

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