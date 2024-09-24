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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 16:31

Elazığ'da tesadüfen bulundu! Bizans dönemine ait olduğu sanılıyor

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi.