  • $31,2264
  • 33,9966
  • 2044.74
  • 9145.34

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 11:21

Edirne'de restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı müze olacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları süren Gazi Mihal Hamamı'nın müze olarak işlevlendirileceğini söyledi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.