  • $32,1818
  • 34,9411
  • 2500.11
  • 10934.3

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 11:35

Dünyanın en güzel köyleri arasında! Tarihe meydan okuyor

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 3 bin yıllık Birgi köyü, evleri, medreseleri ve camileriyle tarihe meydan okuyor. Binaların ve tarihi eserleri ilk günkü gibi durduğu köy, deprem bölgesi İzmir'de olmasına rağmen neredeyse hiç hasar almadı. 2 bin 398 haneli Birgi, 2022'de Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından dünyanın en iyi 32 turizm köyünden birisi seçilmişti.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.