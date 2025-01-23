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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 14:03 |

Dünyanın en büyük doğal gökdeleni! 472 bin turist ziyaret etti

Kapadokya bölgesinin en uç noktasında bulunan ve dünyanın en büyük doğal gökdeleni olan Uçhisar Kalesi'ni 2024 yılında 472 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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