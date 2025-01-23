Dünyanın en büyük doğal gökdeleni! 472 bin turist ziyaret etti

Roma, Selçuklu ve Osmanlı ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde çevre sakinlerince barınak olarak kullanılan ve Kapadokya'nın zirve noktasında bulunan Uçhisar Kalesi'ni 2023 yılında yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.