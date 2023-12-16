  • $28,9932
  • 31,6732
  • 1880.55
  • 7993.85

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 12:52

Dünyada eşi benzeri yok! Yeniden gün yüzüne çıktı

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Divriği Ulu Cami Ve Darüşşifası'ndaki o görüntü tarih oldu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.