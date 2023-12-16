Dünyada eşi benzeri yok! Yeniden gün yüzüne çıktı

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Mimarın ilk ve tek eseriDivriği Ulu Cami imamı Nail Ayhan, caminin Anadolu Selçuklular zamanında Mengücek Beyliği tarafından yapıldığını söyleyerek, "Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 1228 tarihinde Anadolu Selçuklular zamanında Mengücek Beyliği tarafından yapılmıştır. Aynı tarihte Ahmet Şah'ın eşi Melike Turan tarafından caminin hemen bitişiğinde Darüşşifası inşa edilmiştir. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası baş mimarı Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem şahtır. Bu mimarımızın Divriği Ulu Camiden önce ve sonrasında bir eseri yoktur. İlk ve tek eseri Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasıdır. Eserin kapılarına ve diğer motiflerine bakıldığında uzaktan simetrik, detaya inildiğinde göreceli asimetri hakimdir. Eserin ikinci ana özelliği ise eserin tamamında binlerce motif vardır. Hiçbir motif kendini bir daha tekrar etmez. Bu cami için en yakışan sözü Evliya Çelebi, Seyahatname adlı kitabında bahsetmiştir. Ama asıl sözü camiyi yaptıran Ahmet Şah ile camiyi yapan baş mimar Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem şah söylemiştir. Bu camiyi yapmasında ki ana amacı ve her şeyi Cennet Kapısında ana kitabenin başlangıç ve bitiş noktalarına yerleştirmiştir" dedi.