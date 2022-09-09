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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 14:13

Dünyaca ünlü 'ölümsüz mezarlar'! Türkiye'deki müzeler ev sahipliği yapıyor

Türkiye'deki çeşitli müzelerin envanterinde yer alan dünyaca ünlü lahitler, sergilendikleri müzelerde mutlaka görülmesi gereken eserler olarak gösteriliyor.

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