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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2024 Perşembe 09:31

Diyarbakır'da ilk kez bulundu! 5 bin yıllık

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının 4'üncü etabında olan 75 numaralı burç ile Saint George Kilisesi arasında yapılan kazıda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 'lahit' bulundu. Lahit, kentte bulunan ilk lahit oldu.

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