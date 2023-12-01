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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 09:33

Divriği Kalesi'nde 2 bin yıllık obje bulundu! Tarihi objeler sergilenmeye başlandı

Sivas'ın Divriği ilçesinde 2008 yılında başlayan ve yaklaşık 10 yıl süren arkeolojik kazıların sona ermesiyle gün yüzüne çıkan tarihi objeler sergilenmeye başlandı.

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