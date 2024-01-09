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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2024 Salı 13:29

Çorum'un binlerce yıllık geçmişini yansıtan eserler! 22 odalı handa sergilenecek

Çorum'un binlerce yıllık geçmişini yansıtan eserler, restore edilen Velipaşa Hanı'nın 22 odasında kronolojik sıraya göre sergilenecek.

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