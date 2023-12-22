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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 15:28

Çifte Minareli Medrese'nin duvarlarına yazılan yazılar silindi! İşte son hali

Sivas'ta 752 yıllık Çifte Minareli Medrese'nin duvarlarına sprey boya ile yazılan yazılar boya çürütme tekniği kullanılarak temizlendi.

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