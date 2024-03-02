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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 2 Mart 2024 Cumartesi 13:46

Çanakkale'deki Tenedos antik kenti kazılarında bulundu! M.Ö. 6. yüzyıla ait

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde her yıl 50 bine yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği turizm merkezi Bozcaada ilçesinde antik kentin nekropolis alanında 2023 yılı sonunda yapılan kazı çalışmaları sırasında çok sayıda çocuk mezarı tespit edildi. Kazılar sırasında erken yaşta ölen çocukların hem küp mezar hem amfora mezar hem de taş örme mezarlarda ölü hediyeleriyle birlikte gömüldüğü belirlendi.

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