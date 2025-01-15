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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 14:49 |

Çanakkale'de bir ortaokul öğrencisi buldu! 1000 yıllık

Çanakkaleli ortaokul öğrencisi Balıkesir'de gezerken yerde bulduğu Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait yaklaşık 1000 yıllık sikkeyi Troya Müzesi'ne teslim etti.

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