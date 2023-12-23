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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 11:43

Çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor! İşte o çalışmalar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan ve hobi olarak 'çakıl sanatı' (pebble art) ile ilgilenen Oğuz Onay Çerçi, sahilden topladığı küçük taşları birleştirerek sanat eserleri ortaya çıkarıyor.

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