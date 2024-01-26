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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 14:29

Bursa Ulu Cami'de sergileniyor! Kabe kapısı örtüsünün bakımı tamamlandı

Bursa'da tarihi Ulu Cami'nin içindeki özel müze bölümünde camlı alanda sergilenen Kabe kapısı örtüsü, bakımının yapılması ve kopan püsküllerinin yerine dikilmesinin ardından yeniden ziyarete açıldı.

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