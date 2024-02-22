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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 15:38

Bu yıl ziyarete açılacak! Mardin'deki 5 bin yıllık yer altı şehri

Mardin Midyat ilçesinde 4 yıl önce tarihi sokak ve evlerde başlatılan çalışma kapsamında bulunan ve temizlik yapılan mağaranın tek olmadığının, dehlizlerle farklı mekanlara geçiş sağlandığının belirlenmesi üzerine yer altı şehrini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen kazı çalışmasının 4. sezonu başladı.

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