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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 17:17

Başkan Erdoğan tarafından açılacak! 86 yıl sonra Ayasofya'da bir müjde daha

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeniden inşa edilen ve Ayasofya Yerleşkesi olarak özüne uygun şekilde kullanılmak üzere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine tahsis edilen Ayasofya Fatih Medresesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

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