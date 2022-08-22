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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:39

Balıkesir'deki Antandors Antik Kenti'nde bulundu! 2 bin 350 yıllık

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın eteklerinde milattan önce 10. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen, bazı kaynaklara göre tarihi milattan önce 2 bin yılına kadar uzanan Antandros Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında yaklaşık 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli'ne rastlandı.

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