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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 12:18

Bakan Ersoy Kızkulesi'nde inceleme yaptı! İşte merak edilen sorunun cevabı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarını inceledi. Bakan Ersoy, 'Hedefimiz Mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilir hale getirmek. Restorasyonda 2. Mahmud dönemi baz alındı' dedi.

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