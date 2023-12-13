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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 13:17

Atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyorlar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki Engelsiz Öğrenci Birimi'nde öğrenciler atık malzemelerle takı ve hediyelik eşyalar üretiyor.

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