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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 12:35

Assos'un çöplüğünden de tarih fışkırıyor! Antik dönemin günlük yaşamına ışık tutuyor

Antik Çağ'ın büyük düşünürlerinden Aristo'nun 3 yıl yaşadığı ve felsefe okulu kurduğu Çanakkale'deki Assos Antik Kenti'nin 'bothros' adı verilen çöplüğünden çıkarılan eşyalar, antik dönemin günlük yaşamına ışık tutuyor.

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