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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 12:44 |

Asla birlikte olmaması gereken burçlar! Hangi burçlar anlaşamaz?

Doğum anımızdaki gezegenlerin konumuna bağlı olarak biriyle ne kadar uyumlu olduğumuzu analiz etmek için sinastri kullanılır, yani doğum haritalarının karşılaştırmalı yorumu. Bu şekilde uyumluluk belirlenir ve olası zorluklar öngörülür. Eğer gezegenlerin etkisine inanıyorsanız, bu liste ilginizi çekebilir.

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