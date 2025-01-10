Asla birlikte olmaması gereken burçlar! Hangi burçlar anlaşamaz?

İKİZLER
En kötü eş: Akrep
Meraklı İkizler, Akrep'in ruhani ve duygusal doğasına kolayca kapılır, ancak İkizler flört etmeyi ve daha rahat bir hayatı severken, Akrepler işleri kontrol altında tutmak ve partnerlerini gözetim altında tutmak ister.
YENGEÇ
En kötü eş: Kova
Kova burcunda doğan insanlar, bağımsız olduklarında gelişirler, oysa Yengeçler sürekli birine bağlanmayı ve "iki bedende tek bir ruh" olarak devam etmeyi ister. Ayrıca, Kovalar duygularını mantıkla açıklamaya çalışırken, Yengeçler duygularının kendilerini yönetmesine izin verir.
ASLAN
En kötü eş: Başak
Aslanların memnun ve kendine güvenli kalmak için hayranlığa ihtiyacı vardır, eleştiriye ise tahammülleri yoktur. Başaklar ise mükemmellik arayışlarını kontrol edemez ve çevrelerine karşı çok eleştirel olabilirler.
TERAZİ
En kötü eş: Koç
Teraziler, başkalarının onları sevip sevmediğine, estetiğe ve yüzeysel konulara sık sık takılırken, Koç tamamen onların zıttıdır.
YAY
En kötü eş: Yengeç
Yengeç, evi korumaya odaklanmıştır, oysa Yay, sürekli gitmek, özgür olmak ve dönüşüm geçirmek için doğmuştur.