Asla birlikte olmaması gereken burçlar! Hangi burçlar anlaşamaz?

BAŞAK

En kötü eş: Terazi

Başaklar verimli, kesin ve titiz olmalarıyla bilinirken, Teraziler için dış görünüş daha önemlidir. Başaklar, her şeyin kusursuz olması için acı çekmeye hazırdır, ancak Teraziler bu şekilde çabalamayı akıllarına bile getirmez.