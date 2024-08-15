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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 12:40

Arslantepe Höyüğü'nde bulundu! 6 bin 400 yıllık

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda milattan önce 4 bin 200-4 bin 400 yıllarına ait 2 metrelik fırın bulundu.