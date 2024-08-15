Arslantepe Höyüğü'nde bulundu! 6 bin 400 yıllık

Fırın bulundu





Höyüğün batı kısmındaki kazılarda ise Arslantepe'nin en eski tabakalarına geldiklerini anlatan Restelli, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Geç kalkolitik dönem milattan önce 4 bin 200-4 bin 400 yıllarına ait tabakalar, burada 2 ve 3 odalı evler ve içinde ocak bulduk. Çok güzel bir fırın, durumu çok iyi, çok büyük, 2 metreden fazla. Fırın yemek pişirmek için. Farklı ailelerin bu fırını kullandıklarını düşünüyoruz. Tek bir ev için değil belki akrabalar beraber kullandı, gerçekten çok büyük fırın, bir aile için normal değil. Kazılar 2 ay devam edecek."