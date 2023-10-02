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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 12:30

Apemeia Antik Kenti'nde bulundu! DNA analizi yapılacak

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kenti antik tiyatrosunda yürütülen kazı çalışmalarında, aslan, kaplan veya panter gibi büyük bir kedi türüne ait çene kemiği parçası bulundu.

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