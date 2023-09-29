Antik kentlerin gece görüntüleri adeta büyülüyor

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Tarihten bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'da bulunan antik kentlerin gece görüntüleri albümleştirildi.

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İlk Çağlardan bu güne kadar geçen süreçte pek çok medeniyetin izlerinin bulunduğu adeta doğal sit alanı konumundaki Aydın'da 22 ayrı antik kent için çalışmalar devam ediyor.

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Uygarlıklar Vadisi olarak da adlandırılan Efeler Diyarı Aydın, verimli toprağı, olumlu iklim şartları ve bol su kaynakları ile 'Gök kubbenin altındaki en güzel yeryüzü olarak' nitelendiriliyor.

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Türkiye'de şimdiye kadar bulunmuş 180 tane antik kentin en önemli kısmını barındıran Aydın'da asırlardır ayakta kalan yapılar görenleri mest ediyor.



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Gece görüntüleme çalışması tamamlanan eserler adeta göz kamaştırdı.

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