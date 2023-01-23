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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 11:17

Anahtarı tek bir kişide var! Bölgenin en büyük hazinesi

Çanakkale Savaşları sırasında boğazın güvenliğinde çok önemli yer tutan Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir, Kilitbahir ve Bigalı kaleleri, yapılan restorasyonlar ile yeniden ayağa kaldırıldı. Bölgenin en büyük hazinelerinden biri olan ve Türkiyenin yaşayan ilk müze kalesi olarak kayıtlara geçen bölgenin anahtarı sadece tek bir kişide bulunuyor.

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