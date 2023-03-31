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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 15:16

ABD'de ele geçirilip Antalya'ya getirilen 12 tarihi eser! Antalya Müzesi'nde gazetecilere tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Son 5 yıldır ikili protokoller yapıyoruz. Bu protokoller sonucunda yıllarca sürecek hukuk mücadelesini aylar içinde sonuçlandırmayı sağlıyoruz.' dedi.

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