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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2024 Cuma 17:28

ABD ve İngiltere'den Türkiye'ye getirildiler! Anadolu kökenli 42 tarihi eser Antalya'da tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'den iadesi sağlanarak Antalya'ya getirilen 42 tarihi eseri tanıtarak, kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi ve zamanında yasa dışı yollarla pazar ülkelere götürülmüş eserlerin iadesiyle ilgili çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini bildirdi.

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