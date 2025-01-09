'8 bin 600 yıllık buluntu'dan esinlendi! Bezelye, arpa, buğday ve karaburçaklı ekmek pişirdi

Çumra ilçesinde bulunan Çatalhöyük'te iki yıl önceki kazıda elde edilen kömürleşmiş süngerimsi buluntunun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (BİTAM) yapılan analizlerinde milattan önce yaklaşık 6 bin 600'e tarihlendirilen "mayalanmış ekmek" olduğu belirlendi.
Daha önce kazı ekibi başta olmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesinden akademisyenlerin de desteğiyle "Neolitik Çağ'da 9 Bin Yıllık Mutfak Kültürü" adlı eseri yayımlayan Tekerkaya, ekmekteki çoğunluğu bölgede yetişen tahılları topladı.
Çatalhöyük toplumunun "el değirmeni" adı verilen volkanik ezgi taşı üzerinde tahılları öğüten Tekerkaya, hazırladığı bezeleri (hamur topağı) Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi'nde odun ateşinde ocakta pişirdi.
Yöredeki 9 bin yıllık yemek kültürünün bugüne kazandırılmasına yönelik menü hazırladığını anımsatan Tekerkaya, "Ekmeğin bulunmasının ardından bunu yapmak için heyecan duydum. Yaklaşık bir yıldır yaptığım denemeler sonucu ekmeğin son formu bu hale geldi. Başlarda çok fazlaca sert ve acımtırak tadı vardı ancak çok fazlaca denemelerin ardından reçetesini düzenleyerek lezzetli ürün halinde pişirdim. Gayet lezzetli ve doyurucu." diye konuştu.
Tekerkaya, dönemin kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Ali Umut Türkcan'a teşekkür ederek, "Bilimsel analiz sonuçlarını paylaştılar. Anadolu'da günümüzde halen pişirilen somun şeklinde, insanlara faydalı ve besleyici bir ekmeğin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ekmeğin içinde bezelye, arpa, buğday ve karaburçak var." diye konuştu.
Ekmekteki tahıllar, ileri teknolojiyle belirlendi
BİTAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Ramazan Eker ise merkezde arkeolojik numunelerin kimyasal ve fiziksel yapılarının tanımlanabildiğini dile getirdi.
Dönemin kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Ali Umut Türkcan, 5 Mart 2024'te yaptığı açıklamada, "Fırının köşesinde küçük ve yuvarlak süngerimsi buluntunun, dikkatli belgelemeyle ekmek olduğu anlaşıldı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan radyokarbon testleri, numunemizin milattan önce yaklaşık 6 bin 600'e kadar gidebileceğini gösterdi." ifadelerini kullanmıştı.