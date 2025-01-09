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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2025 Perşembe 14:50 |

'8 bin 600 yıllık buluntu'dan esinlendi! Bezelye, arpa, buğday ve karaburçaklı ekmek pişirdi

Konya'da Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük'teki kazıda bulunan ve içeriğindeki tahılların analizlerle tespit edildiği '8 bin 600 yıllık ekmek'ten esinlenen aşçı Ulaş Tekerkaya, bezelye, arpa, buğday ve karaburçaklı ekmek pişirdi.

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