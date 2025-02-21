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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 12:53 |

7 asırlık mimari dokusunu koruyor! Osmanlı mirası Gelemiç Mahallesi

Bursa'da Uludağ'ın güney eteklerinde kurulu Keles ilçesine bağlı kırsal Gelemiç Mahallesi, 7 asırlık geleneksel mimari dokusuyla ön plana çıkıyor.

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