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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 11:30 |

650 yıllık İsa Bey Camisi! İlk teravihte yeniden cemaatiyle buluşacak

İzmir'in Selçuk ilçesinde restorasyon nedeniyle 2 yıl önce ibadete kapatılan İsa Bey Camisi, ilk teravih namazında cemaatiyle yeniden buluşacak

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