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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 14:41

600 yıl sonra ziyaretçilerle buluşacak! İşte Athena Tapınağı'nın 'koruyucuları'

İzmir'in Foça ilçesindeki Phokaia Antik Kenti'nde Athena Tapınağı'nın 2 bin 600 yıllık kalıntıları arasında bulunan 2 at ve 2 griffon büstü, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yıl İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

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