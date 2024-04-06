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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2024 Cumartesi 13:25

545 milyon yıllık! Yeni açılan Samsun Müzesi'nde sergileniyor

Samsun'un denizden 950 metre yükseklikteki Ladik ilçesinde bulunan 545 milyon yıllık deniz lalesi ile 100 milyon yıllık deniz kestanesi ve deniz salyangozu fosilleri, yeni açılan Samsun Müzesi'nde sergileniyor.

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