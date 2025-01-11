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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 17:00 |

4 ton ağırlığındaki 4 bin yıllık Harput kabartması! Elazığ'da tesadüfen bulundu

Yaklaşık 9 yıl önce tesadüfen bulunan 4 bin yıllık Harput kabartması, Elazığ Kent Müzesi'nde sergileniyor. Kabartmanın üzerinde bulunan figürler, geçmişe ışık tutuyor.

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