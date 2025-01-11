4 ton ağırlığındaki 4 bin yıllık Harput kabartması! Elazığ'da tesadüfen bulundu

Elazığ'da 2016 yılında Harput Kalesi'nin 200-250 metre kadar doğusundaki Nevruz ormanları mevkisinde yapılan teraslama çalışmaları esnasında, toprağın yaklaşık 1 metre altında tesadüfen bulunan ve arkeoloji literatürüne 'Harput kabartması' olarak geçen 4 bin yıllık kabartma, Kent Müzesi'nde sergileniyor.
Kabartmada, surlu ve çift kapılı kale önünde bulunan tekerlekli kuşatma kulesi, kuşatma için çalışan lağımcılar, merdivenle surlara tırmanan askerler, savaşçılar gibi çeşitli askeri sınıflar görülüyor.
4 ton ağırlığında ve 4 bin yıllık olan Harput kabartması kent müzesinde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.