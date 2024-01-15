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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 13:03

35 metrekarelik atölyede üretip Avrupa'ya satıyor! Emekli olunca yapmaya başladı

İzmir'de emekli olduktan sonra aldığı eğitimlerin neticesinde 35 metrekarelik atölyede hobi olarak başladığı ahşap oymacılığı işinde ürettiği eserleri yoğun talep gören Arif Uçar, ürünlerinin birçoğunu Avrupa'ya satıyor. Uçar, “Yaptığım eserlerin ilgi çekmesi üzerine ben de bunları ticari faaliyete dönüştürdüm. Hatta bu ilgi yurt dışına da taştı. Özellikle yaptığım miğferler ilginç geldi” dedi.

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