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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 13:21

3 bin kamyon hafriyat çıkarıldı! 504 yıllık tarih

Kayseri'de kervanların konakladığı 504 yıllık tarihi Gön Han'da, yaklaşık 2 yıldır sürdürülen restorasyon çalışmalarının 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

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