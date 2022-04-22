24 Nisan'da açılıyor! Çanakkale Savaşlarında önemli rol oynadı

Kahramanlık destanının buralarda yazıldığına işaret eden Kaşdemir, "Bugüne kadar gerek coğrafi koşullar gerek iklim koşullarından dolayı deforme olmuştu, bozulmuştu. Biz de Alan Başkanlığı olarak tüm bu tarihi mekanlara, ecdat yadigarı gazi mekanlara hemen sahip çıkıp doğru ve orijinalliğini bozmadan restorasyon süreçlerini tamamlayıp hizmete açıyoruz. Bu restorasyonları da içini doldurarak yani kale müze olarak hizmete açıyoruz." diye konuştu.

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Ziyaretçilerin sadece kale duvarı görmediklerini, apayrı bir hayatı karşılarında bulduklarını anlatan Kaşdemir şunları kaydetti:





"O mekan, tarihte hangi işlevi görmüşse hangi faaliyet yapılmışsa konuklarımız içeri girince bunu görmüş oluyor. Adeta bir müzeyi ziyaret etmiş oluyorlar. Bigalı Kalesi de Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde silah tamirhanesi olarak kullanılmış ve çok önemli bir işlev görmüş bir kale, bir tarihi mekan. Aynı zamanda Gaziantepliler için de şöyle bir anlamı var, Gaziantep'in o şanlı müdafaasında Gazianteplilere silah sağlayan tüfekçi Yusuf Usta'nın da görev yaptığı yer. Biz de burada zaten tüfekçi Yusuf Usta'yı göstermiş ve gelen ziyaretçilere anlatmış olacağız. Gelen ziyaretçi Çanakkale Savaşları'nın nasıl, hangi şartlarda kazanıldığını anlayacak, buradaki büyük fedakarlığı daha iyi anlamış olacak."