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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 12:07

24 Nisan'da açılıyor! Çanakkale Savaşlarında önemli rol oynadı

Çanakkale Savaşları sırasında 3. Kolordu'nun 'silah tamirhanesi' olarak kullanılan 200 yıllık Bigalı Kalesi'nde, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca gerçekleştirilen restorasyon süreci tamamlandı.

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