220 yıllık tarihi Yakup Bey Camii'nin restorasyonu tamamlandı! Yarın cemaatiyle buluşacak

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Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonu tamamlandı.

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Yarın ibadete yeniden açılacak cami, 1803-1804 yıllarında inşa edildi. Cami, harim, kadınlar mahfili, son cemaat revakı ve minareden oluşuyor.

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Üst örtüsünde dört yöne eğimli kiremit kaplı kırma çatı kullanılan dikdörtgen planlı Yakup Bey Camii, silindirik gövdeli minareye ve tek şerefeye sahip.

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Restorasyon kapsamında camide çoğu şey yenilendi

Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin avlusuna sonradan yapılan tüm eklentiler kaldırıldı. Son cemaat kısmında bulunan eklenti elemanların yerine ahşap son cemaat kısmı yapıldı.

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Duvarlarına horasan sıva yapılan, tavanı sökülerek yenilenen camiye aslına uygun olarak ahşap pencereler takıldı. Dış duvarlarına da yeniden sıva yapılan caminin çatısı alaturka kiremit olarak değiştirildi.

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Caminin minare gövde ve peteğinde bulunan sıva sökülerek tuğla minareye uygun derzler yapıldı. Cami avlusu andezit taş ile döşenerek cami parseli sınırında bahçe duvarı inşa edildi. Ayrıca caminin ahşap minberinin onarımı yapıldı, elektrik tesisatı yenilendi.

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Balıkesir-Karesi Zağnos Paşa Hamamı, Çanakkale-Ezine Ulu Camii, Çanakkale-Gelibolu Bolayır Gazi Süleyman Paşa Türbesi ve Namık Kemal Mezarı, Çanakkale-Ayvacık Tuzla Murad Hüdavendigar Camii de Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlanacak diğer tarihi eserler içerisinde yer alıyor.

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