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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2024 Perşembe 15:35

220 yıllık tarihi Yakup Bey Camii'nin restorasyonu tamamlandı! Yarın cemaatiyle buluşacak

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 220 yıllık tarihi Yakup Bey Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yarın cemaatiyle buluşacak.

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