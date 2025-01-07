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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2025 Salı 15:10 |

2 bin yıllık mozaik! Kalan parçası ahırdan çıkarılmayı bekliyor

Sivas'ta bir ahırın zemininde bulunan ve Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık mozaik sergilenirken, Gürün ilçesindeki bir ahırın zemininde kalan parçası ise 22 yıldır çıkartılmayı bekliyor.

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